Burgemeester Femke Halsema heeft zaterdagmiddag bloemen gelegd op een boot bij de Stopera. Op de boot is een reusachtig hart bevestigd. Het scheepje vaart vanaf nu een week door de Amsterdamse wateren als eerbetoon aan alle mensen die tijdens de coronacrisis zijn overleden.

Het hart draagt de naam Hart van Troost en is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Nabestaanden kunnen een bloem met een persoonlijke boodschap bestellen, die daarna op de boot zal worden gelegd.

"De bloem kan bestemd zijn voor iemand die is overleden aan corona, maar dat hoeft niet", aldus de gemeente. "Het Hart van Troost vaart ter nagedachtenis aan alle overledenen in deze moeilijke tijd."

Bij het begin van de tocht, zaterdag om 16.00 uur op Zwanenburgwal, legde burgemeester Femke Halsema een bloem op de boot. Halsema zei daarover vooraf al: "Het is voor velen een heel nare periode geweest. Het is bijna niet voor te stellen hoe moeilijk het is om een dierbare te verliezen en geen goed afscheid te kunnen nemen. Voor alle overledenen en hun nabestaanden laten we het Hart van Troost rondvaren."

Het hart vaart tot 11 juli, dagelijks vanaf 16.00 uur tot middernacht. Het hart wordt 's avonds verlicht met honderden ledlampjes. Op zondag vaart het hart door Diemen en Weesp.

De exacte route is te vinden op de website. Op de website kan tot 10 juli gratis een bloem aangevraagd worden.