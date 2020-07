De politie heeft zaterdagmiddag een zwaargewonde man aangetroffen op straat in de Amsterdamse Bijlmer. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart.

De man werd gevonden op de Hoogoorddreef. Waarschijnlijk is hij gewond geraakt bij een steekincident. De politie doet daar onderzoek naar.

Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is verder niets bekend. Vooralsnog heeft de politie niemand aangehouden.

Mensen die meer weten over wat er zich heeft afgespeeld, kunnen contact opnemen met de politie.