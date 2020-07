Er moet een nieuwe ijshal komen naast de al bestaande hal van de Jaap Edenbaan, aldus de gemeente en de schaatsbaan zelf. Er is twee keer zoveel overdekt ijs nodig voor schaatsers en ijshockeyers.

De gemeente en de Jaap Eden IJsbaan gaan de komende periode de plannen voor de nieuwe ijshal verder uitwerken. In die plannen komt ook te staan dat de buitenbaan gemoderniseerd wordt.

"Niets is zo fijn als buiten schaatsen en vele generaties zullen daar een hoop plezier aan beleven. Onze plannen voor het nieuwe ijscomplex passen daarnaast ook bij onze doelstellingen om zo veel mogelijk Amsterdammers te laten bewegen", aldus sportwethouder Simone Kukenheim.

De Jaap Edenbaan kampt al jaren met ruimtegebrek. De nieuwe ijshal moeten even groot worden als de oude. In de ene hal moeten voorzieningen komen voor het publiek en de andere hal kan daardoor gebruikt worden voor trainingen van bijvoorbeeld ijshockeyers en shorttrackers. De nieuwe hal moet in 2023 klaar zijn.