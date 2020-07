De onderwijskwaliteit in Amsterdam is verslechterd door de coronacrisis, zo blijkt zaterdag uit een enquête van nieuwspartner AT5 onder zo'n vijfhonderd studenten. Het online lessen volgen krijgt van de meeste deelnemers een vijf.

Volgens 75 procent van de ondervraagden is het onderwijs de afgelopen maanden verslechterd. Door de coronamaatregelen was fysiek onderwijs geven de afgelopen maanden niet mogelijk.

40 procent van studenten zegt dat het onderwijs veel slechter was, terwijl nog eens 35 procent spreekt van "iets slechter". Het grootste bezwaar voor velen is het online onderwijs. Dat moet volgens hen geen blijvertje zijn.

Bijna 45 procent van alle ondervraagden verwacht door de coronacrisis studievertraging op te lopen. 40 procent denkt dat niet en 16 procent van de deelnemers weet het nog niet.

Studenten krijgen 535 euro collegegeld retour

Het kabinet ziet ook de problemen. Studenten die tussen september dit jaar en januari volgend jaar afstuderen krijgen 535 euro collegegeld retour. Of de studievertraging door de coronacrisis veroorzaakt wordt, doet er niet toe.

Een deel van de vertraging wordt veroorzaakt door stages die stil zijn komen te liggen. Van de groep ondervraagden die op het moment van corona stage liep - in totaal waren dat er 149 - is van 35 procent het praktijkleren afgeblazen. Ook konden stages binnen de contactberoepen vaak geen doorgang vinden.

Voor volgend jaar verwachten veel studenten ook nog donkere wolken boven het onderwijs. Bijna 58 procent kijkt negatief tegen het komende studiejaar aan. 21 procent van de deelnemers is positief.

Wel is er begrip voor de situatie, zo blijkt uit de antwoorden. "We moeten roeien met de riemen die we hebben, het is even niet anders", schrijft een student. Een ander is redelijk positief: "Qua onderwijs lijkt het me prima. Ik ga alleen het in Amsterdam zijn missen. Ik woon zelf in Den Haag en ik vond het altijd gezellig om op de universiteit te zijn."