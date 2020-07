Een man is donderdagavond gewond geraakt nadat hij werd gestoken bij een vechtpartij in Amsterdam-Noord. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Patrouillerende agenten merkten de vechtpartij aan de IJzerwerkerstraat rond 21.00 uur op. Toen zij poolshoogte gingen nemen, troffen zij de gewonde man aan.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachten zitten vast en worden verhoord.

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is onbekend. De recherche heeft de zaak in onderzoek.