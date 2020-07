Er zal dit jaar geen grootschalige sinterklaasintocht plaatsvinden in Amsterdam vanwege het coronavirus. In plaats van de gebruikelijke aankomst met een stoomboot, zal er dit jaar een kleinschalige variant plaatsvinden op het Zeeburgereiland.

Hierbij is vrijwel geen publiek toegestaan. De intocht zal via tv en internet te volgen zijn.

De duizenden kinderen die zich normaal langs de Amstel verzamelen om een glimp op te vangen van Sinterklaas, zullen dat dit jaar noodgedwongen van achter hun beeldscherm doen.

De organisatie is nog in beraad over het vervolg van de intocht. Acteur Derek de Lint is de nieuwe Sinterklaas. Hij speelde in meer dan honderd films en series en afgelopen intocht deed hij al mee als postpiet.