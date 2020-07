De Amsterdamse politie is op zoek naar een man die woensdag ernstig werd mishandeld in de Leenhofstraat in het stadsdeel Geuzenveld. De man werd even voor 12.00 uur door minstens twee personen langdurig geslagen en geschopt.

Meerdere omstanders waren getuige van de mishandeling en waarschuwden de politie.

Het slachtoffer kwam half in de struiken terecht en kreeg, terwijl hij weerloos op zijn rug lag, nog diverse slagen en schoppen te verwerken. De verdachten stapten daarna in een zwarte auto en zijn weggereden.

De politie weet niet waar het slachtoffer naartoe is gegaan. De man heeft zich niet bij de politie of een ziekenhuis gemeld. "Mogelijk heeft hij zich bij een huisarts gemeld", aldus de politie. Het slachtoffer droeg een zwarte broek en een zwart T-shirt.