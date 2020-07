Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft voorgesteld om een eventuele naamswijziging van de Coentunnel te gaan bespreken met de inwoners van Amsterdam. Dat deed ze woensdagavond tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces.

DENK en GroenLinks dienden een motie in om de naam van de autotunnel te veranderen. De partijen zeggen dat de naam veranderd moet worden omdat het niet passend is dat iemand die verantwoordelijk is voor bruut geweld en vele doden in Indonesië op deze manier op een voetstuk wordt geplaatst.

"We verschillen niet van mening over het historische oordeel over Coen, maar op dit moment ben ik er niet voor", reageerde Halsema op de motie. "We gaan stadsgesprekken voeren over discriminatie en racisme en willen de bevolking zelf de gelegenheid geven om een keuze te maken."

Er is ook een onderzoek aangekondigd naar de positie van discutabele standbeelden en straatnamen in de openbare ruimte.

De discussie over de geschiedenis moet volgens Halsema in zijn geheel worden gevoerd en "niet op basis van losstaande of incidentele verwijzingen of monumenten in de stad".