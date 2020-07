Amsterdams poppodium Paradiso kondigt aan noodgedwongen een reorganisatie door te voeren. Er zullen zestig banen verdwijnen.

Paradiso kondigt aan dat 10 procent van de vaste contracten wordt beëindigd. Bovendien worden de tijdelijke contracten al sinds april niet meer verlengd. In totaal verdwijnen daardoor 60 van de 230 banen.

"Het is overduidelijk dat Paradiso één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volledige capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid zo nog groter", aldus interim-directeur Michiel Kleiss.

Paradiso geeft aan dat steun van de overheid niet kan voorkomen dat er een reorganisatie plaats moet vinden. "En zelfs dan is de toekomst onzeker. Pas met extra sectorspecifieke maatregelen zoals het verlengen van de NOW-regeling tot maart 2021, krijgt Paradiso perspectief op een toekomst", duidt Kleiss op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid door de overheid voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van minimaal twintig procent.