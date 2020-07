Burgemeester Femke Halsema zei woensdag in haar speech ter herdenking van het slavernijverleden tijdens Keti Koti dat "het kantelpunt is bereikt" als het gaat om de strijd tegen racisme in Nederland. "Wat begon met een paar activisten is uitgegroeid tot een onstuitbare volksbeweging."

"De geschiedenis leert ons dat verandering mogelijk is, maar het heden leert ons dat verandering te traag gaat. We moeten harder werken. Black lives matter", vervolgde ze. "Of zoals op spandoeken te lezen valt 'Genoeg is genoeg'."

Door de coronacrisis kon er dit jaar geen publiek aanwezig zijn. Burgemeester Halsema stond in haar speech stil bij de huidige situatie. "We zien dat het coronavirus en de sociale gevolgen ervan, het hardst neerkomen bij de mensen die al achtergesteld zijn."

"Wat begon met een paar activisten die het durfden om onrecht ter discussie te stellen en confronterende gesprekken te beginnen. Die genegeerd werden en belachelijk gemaakt werden, of vaker nog gehaat en bedreigd. Dat is de laatste maand uitgegroeid tot een onstuitbare nieuwe volksbeweging van moeders en dochters, vaders en zonen, grootouders en kleinkinderen. Van winkeliers, onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten."

161 Afschaffing slavernij herdacht in het Oosterpark in Amsterdam

Halsema: geschiedenis niet wissen, maar uitbreiden

Het verleden moet daarbij niet uitgewist worden, is de burgemeester van mening, maar er zou wel nieuwe geschiedenis aan toegevoegd moeten worden. Volgens Halsema kan dat door het verleden te onderzoeken en de rol die Amsterdam daarin heeft gespeeld.

Daarnaast wordt volgens haar bijvoorbeeld het onderwijs verbeterd, waardoor er meer voorlichting is over het slavernijverleden. "Het onrecht, de pijn, de vernedering en het verdriet verdienen erkenning. Nu, morgen en alle jaren erna, hoe ver de slavernij ook in het verleden komt te liggen."