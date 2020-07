Huurders van een studentencomplex op Zeeburgereiland kunnen weer in huis met warm water douchen, nadat ze vanwege een defect lange tijd nooddouches op straat moesten gebruiken. Huisvester DUWO heeft de bewoners financieel gecompenseerd voor de tijd dat er geen warm water uit de kranen kwam.

Oorspronkelijk zouden de douches weer werken op 15 juni, maar omdat de leidingen eerst nagespoeld moesten worden, is die deadline niet gehaald.

Als gevolg daarvan heeft DUWO de verhuurders nog eens extra gecompenseerd.

Bewoners maakten zich zorgen over de veiligheid van gezamenlijke douches vanwege het coronavirus. Om de zorgen over verspreiding van het coronavirus weg te nemen, werden de douchecabines zo goed mogelijk schoongemaakt. Daarover is advies ingewonnen bij de GGD. Professionele schoonmakers reinigen de cabines en ganggenoten moeten gebruikmaken van dezelfde douche.