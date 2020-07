Het is vanaf woensdag niet meer toegestaan om woningen te verhuren aan toeristen in het Wallengebied en het zuidelijk deel van de Amsterdamse binnenstad. In de rest van de stad is toeristische verhuur alleen nog mogelijk met een vergunning en onder strenge voorwaarden.

Het verbod geldt voor de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en Grachtengordel Zuid. Uit onderzoek blijkt dat er in die buurten buitengewoon veel toeristen zijn en de leefbaarheid ernstig onder druk staat.

In de rest van de stad mogen alleen woningen worden verhuurd als hiervoor een vergunning is verleend, voor een maximum van dertig nachten per jaar en aan maximaal vier personen.

Een vergunning kost 45 euro en kan worden aangevraagd op de website van de gemeente. Verhuurders zijn verplicht om te melden wanneer zij hun huis verhuren.

Hoge boetes bij niet naleven maatregelen

De nieuwe regels volgen op een uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat iedereen een vergunning nodig heeft bij de verhuur van een woning. Wethouder Laurens Ivens (Wonen) zei daarop dat hij de uitspraak als een belangrijke kans zag in de strijd tegen "explosieve vakantieverhuur".

Tot 1 augustus geeft de gemeente alleen een waarschuwing wanneer een woning zonder vergunning wordt verhuurd, mits verhuurders zich aan de voorwaarden en voorschriften van vakantieverhuur houden. Wie daarna zonder vergunning een woning verhuurt, riskeert een boete van 20.750 euro. Op het niet melden van vakantieverhuur staat een boete van 6.000 euro.

Airbnb: Regels schenden basisrechten Amsterdammers

Airbnb is het niet eens met de nieuwe regeling. "We zijn erg bezorgd omdat deze voorstellen illegaal zijn, ze de basisrechten van Amsterdammers schenden en inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden."

Volgens het verhuurplatform is vakantieverhuur niet het probleem in de eerder genoemde buurten. "We willen samenwerken met Amsterdam aan duurzame oplossingen en geen kortetermijnoplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers en het lokale bedrijfsleven in deze uitdagende tijden."