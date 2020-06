De gemeente Amsterdam wil influencers op Instagram inzetten in de strijd tegen lachgasgebruik onder jongeren. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad.

Ook wil de gemeente ouderbijeenkomsten en flyers inzetten om recreatief lachgasgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Aanleiding van de maatregelen zijn de uitkomsten van het rapport van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd uitgevoerd.

Daaruit blijkt dat het niet eenvoudig is om een grens aan te geven waaronder recreatief lachgasgebruik veilig zou zijn. "Een op de drie gebruikers meldt acute ongewenste effecten zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Deze gebruikers geven aan vijf tot tien ballonnen te hebben gebruikt", stelt het CAM.

Influencers op Instagram

Reden voor het Amsterdamse stadsbestuur om extra maatregelen te treffen, zoals het inzetten van influencers met een doelgroep waarbij lachgasgebruik relatief veel voorkomt. De gemeente verwacht dat de online interventie in november online gaat.

Daarnaast wil de gemeente het komende schooljaar vijftien ouderbijeenkomsten organiseren in West, Nieuw-West en Zuidoost in samenwerking met Jellinek. Het idee daarvan is dat ouders in een vroeg stadium lachgasgebruik herkennen en handvatten krijgen voor hoe zij erover in gesprek kunnen gaan met hun kind.

Door de overheid wordt ondertussen gewerkt aan een wet om recreatief lachgasgebruik te verbieden. Staatssecretaris Blokhuis zei dinsdag in de Tweede Kamer dat die wet volgend jaar in zou kunnen gaan. Toch is nog niet zeker of de wet ook wordt aangenomen, de VVD is nog niet zeker of het de wet wil steunen.