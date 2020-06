De gemeente Amsterdam gaat een nieuwbouwwijk met in totaal 1.350 woningen bouwen op de Zuidas. Het moet de eerste autovrije buurt van de Zuidas worden.

De wijk zal voor het grootste gedeelte bestaan uit sociale huurwoningen (40 procent) en middelhuurwoningen (40 procent). Een klein deel zal beschikbaar komen als koopwoning (20 procent). Naast woningen komt er ook ruimte voor kantoren en voorzieningen. De bouw van het project moet in 2022 starten.

Er zullen woningen voor gezinnen, eenpersoonshuishoudens, ouderen en studenten gebouwd worden. Ook is het plan om een aantal voorzieningen aan te leggen, waaronder een zogeheten alles-in-één-school, bestaande uit een basisschool en een kinderopvang.

In het midden van de wijk is er plaats voor een 'groen hart', een park met wandel- en fietspaden. Verder is de wijk aan drie kanten omgeven met water. Het is verder de bedoeling dat dit de eerste autovrije wijk van de Zuidas wordt. Auto's van bewoners kunnen worden geparkeerd in twee ondergrondse garages aan de rand van de wijk.