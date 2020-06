Het Openbaar Ministerie (OM) eist 27 maanden celstraf tegen een 43-jarige Amsterdammer voor het opzetten en exploiteren van meerdere hennepkwekerijen in Nederland.

Verder moet de man, als het aan de officier van justitie ligt, een schadevergoeding betalen aan de eigenaar van een woning die beschadigd raakte door drugsactiviteiten van de verdachte.

Volgens het OM was de verdachte de spil bij het opzetten en exploiteren van hennepkwekerijen. Hij huurde locaties en had de beschikking over de voorwerpen en de apparatuur om hennep te kunnen kweken, die hij op diverse locaties opsloeg. Verder stuurde hij de hennepplantverzorgers en de -knippers aan en verhandelde hij de geoogste en gedroogde hennep.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken kwam naar voren dat hij betrokken zou zijn bij het verplaatsen van grote, criminele geldbedragen. Dit was de directe aanleiding om het strafrechtelijk onderzoek Broomfield te starten in juli 2016. Gedurende dit onderzoek kwamen ook vermoedens naar voren dat verdachte betrokken was bij het telen, vervoeren en exporteren van hennep.

Hennepplanten in beslag genomen

Op basis van tapgesprekken kwam een woning in Amstelveen in beeld waar vermoedelijk een hennepkwekerij was. De politie legde daar beslag op 290 hennepplanten. Verder was er sprake van diefstal van elektriciteit en beschadiging van de woning. De woning werd gehuurd door de verdachte.

In een straat in Bos en Lommer in Amsterdam bleek ook sprake te zijn van een hennepkwekerij, achter de minisupermarkt van de verdachte.

Na aanhouding van de verdachte bij een van de hennepkwekerijen is in zijn auto een huurcontract aangetroffen voor twee adressen in Amsterdam. De politie heeft daar vervolgens een grote hennepkwekerij met 1.420 planten aangetroffen. Ook bij deze hennepkwekerij was sprake van diefstal van elektriciteit. In een andere ruimte lag een groot aantal voorwerpen om een hennepkwekerij te kunnen opzetten, zoals filters, lampen en klimaatbeheersers.

De rechter doet over veertien dagen uitspraak.