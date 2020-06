De Amsterdamse brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een brand in een loods aan de Overtoom. Eén persoon wordt door ambulancemedewerkers nagekeken vanwege rookinhalatie.

De brandweer werd iets voor 16.30 uur gealarmeerd over de brand en kwam met meerdere bluswagens ter plaatse.

De brand woedde in een aantal propaanflessen. In eerste instantie werd uitgegaan van een brand in een paardenstal, maar het betrof uiteindelijk een loods. "In de loods werd geknutseld aan fietsen en bromfietsen", aldus een brandweerwoordvoerder.

Het sein brand meester is inmiddels gegeven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Boven de Overtoom hing enige tijd flink wat rook.