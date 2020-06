Kunstenaar en schrijver Jan Cremer heeft dinsdagmiddag de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt gekregen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan het culturele leven in Amsterdam.

"Zijn werk en de internationale aandacht die het kreeg, heeft mede bijgedragen aan de aantrekkingskracht van Amsterdam als open, creatieve en vooral vrije stad", aldus de gemeente. "Met zijn werken heeft hij het literaire klimaat mede bepaald en het boeken- en uitgeverijbedrijf in Amsterdam een belangrijke boost gegeven."

Cremer werd geboren in Enschede en studeerde aan de kunstacademies in Arnhem, Den Haag en Parijs. Zijn roman Ik, Jan Cremer uit 1964 maakte hem in één klap beroemd. Hoewel het boek veel kritiek kreeg vanwege de expliciete seksscènes, werd hij door zijn literaire collega's als Jan Wolkers geroemd om zijn literaire vernieuwing. Van het boek werden meer dan twaalf miljoen exemplaren verkocht.

Hij verwierf ook bekendheid door zijn beeldende kunst. Zijn werk is onder meer te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam, maar ook in Museum de Fundatie in Zwolle, het Gemeentemuseum Den Haag en het Groninger Museum.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.