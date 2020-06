De gemeente Amsterdam start vanaf dinsdag een campagne voor mensen die lijden onder stress en somberheid door de coronacrisis.

Het doel van de campagne is om het gesprek over mentale gezondheid op gang te helpen, maar ook om concrete handvatten te bieden waar vooral Amsterdammers tussen de achttien en 35 jaar zelf mee aan de slag kunnen.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD blijkt dat de coronacrisis een grote invloed heeft op hoe mensen zich voelen. Één op de zes deelnemers uit Amsterdam voelt zich ernstig eenzaam. Daarnaast geeft een kwart tot een derde van de deelnemers aan dat ze sinds de coronacrisis meer last hebben van psychosociale klachten, zoals slaapproblemen, angst en somberheid.

In de campagne worden foto's getoond van jonge Amsterdammers met wie het op het eerste gezicht goed gaat, maar in voice-memo's vertellen ze openhartig hoe het echt met ze gaat. Een aantal van hen slaapt slecht of maakt zich zorgen om hun ouders. Bij de besproken problemen worden kijkers ook gewezen op tips, hulplijnen en kosteloze cursussen die te beschikbaar zijn.

Aan de campagne doet stadsvlogger Doke Hoeksma mee. Zij vertelt dat ze een burn-out heeft gehad en soms bang is weer te hard van stapel te lopen. Ook filmmaker en muzikant Yve Baya is te zien in de campagne. Hij zegt het moeilijk te vinden om een balans te krijgen tussen rust en drukte omdat het bij hem altijd alles of niets is. De campagne zal worden verspreid via social media.