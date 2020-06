De studentenraad van de faculteit Geesteswetenschappen op de Universiteit van Amsterdam (UvA) zegt het vertrouwen in decaan Fred Weerman op, zo meldt onder meer Het Parool maandag op basis van een interne brief. De studenten vinden dat er te weinig is gedaan toen er klachten kwamen over een docent die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De studentenraad vindt het onacceptabel dat de faculteit niet ingrijpt tegen de docent van de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed. De docent zou studenten lastigvallen en ongepaste grappen maken over sperma. Volgens de brief is de situatie onhoudbaar geworden. Daarnaast vinden de studenten het verontrustend dat de desbetreffende docent nog begeleiding aan scripties geeft.

Volgens de raad heeft de faculteit, en daarmee ook decaan Weerman, nagelaten de docent op non-actief te stellen. De studentenraad vindt daarom een wisseling van de wacht op z'n plaats, omdat verandering anders onmogelijk wordt gemaakt.

Niet alleen het vertrouwen in de decaan wordt opgezegd, maar ook in die van de ombudsfunctionaris, de centrale diversity officer, de facultaire diversity officer, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon in kwestie. Volgens de raad heeft de klachtenstructuur, de universiteit en de faculteit gefaald.

Studenten protesteerden al tegen docent

De studenten van de universiteit protesteerden ruim een week geleden al tegen de docent en de manier waarop de UvA met de klachten is omgegaan. De studenten zagen de zaak als exemplarisch voor de bestuurscultuur van de UvA, waar mensen in machtsposities te veel beschermd zouden worden.

De UvA kondigde een paar dagen voor het protest een onafhankelijk en extern onderzoek in naar hoe de universiteit heeft gereageerd op meldingen van studenten over grensoverschrijdend gedrag.