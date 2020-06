Uit een onderzoek onder 1.934 Amsterdammers blijkt dat 41 procent van de mannen met een niet-westerse migratieachtergrond het afgelopen jaar is aangesproken door de politie, tegenover 22 procent van de mannen zonder migratieachtergrond.

Amsterdamse mannen met een migratieachtergrond worden daarbij ruim twee keer zo vaak (19 procent) gecontroleerd door de politie, wanneer ze worden aangesproken, in vergelijking met mannen die geen migratieachtergrond hebben (9 procent).

Dat blijkt uit de Monitor Etnisch Profileren van Controle Alt Delete, die een enquête afnam bij 1.934 Amsterdammers uit de verschillende stadsdelen. Het is volgens de organisatie de eerste keer dat een soortgelijk onderzoek plaatsvindt.

Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond gaven in het onderzoek vier keer vaker aan onterecht te zijn gecontroleerd door de politie, Dat is zeker 40 procent van deze groep, tegenover 9 procent van de Amsterdammers zonder migratieachtergrond. Zij gaven de politie dan ook een lager (6,4) dan respondenten zonder migratieachtergrond (7,3).

Bij beide groepen ligt het 'vangstpercentage' even hoog, als gekeken wordt naar jongeren. Dat betekent dat ze even vaak worden gearresteerd, beboet of gewaarschuwd wanneer ze door agenten zijn aangesproken. Dit toont volgens de onderzoekers van Controle Alt Delete aan dat het vaker controleren van mensen met een migratieachtergrond niet te rechtvaardigen is.

"Als de politie mensen mét een migratieachtergrond vaker benadert (zoals uit onze data blijkt) zal deze groep ook vaker beboet worden. Wie zoekt zal vinden, dat geldt ook voor de politie," schrijven de onderzoekers.

De organisatie benadrukt dat de onderzoekspopulatie jonger is dan de gemiddelde bevolking van de hoofdstad en dus niet representatief is voor Amsterdammers. Wel geeft het volgens de onderzoekers een goed beeld van de situatie in de hoofdstad. Controle Alt Delete hoopt het onderzoek vaker te herhalen.