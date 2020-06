Uit een onderzoek met 1.934 geënquêteerde Amsterdammers blijkt dat 41 procent van de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond wordt aangesproken door de politie, tegenover 22 procent van de Nederlandse mannen zonder migratieachtergrond.

Daarnaast wordt zo'n 19 procent van de Nederlandse mannen met een niet-westerse migratieachtergrond gecontroleerd door de politie, tegenover 9 procent van de Amsterdammers zonder migratieachtergrond.

Voor het onderzoek nam Control Alt Delete een enquête af bij 1.934 Amsterdammers uit de verschillende stadsdelen. De onderzoeksresultaten werden onderverdeeld in verschillende onderwerpen, zoals het aantal keer dat iemand benaderd is door de politie, de reden waarom iemand benaderd is door de politie en of dat volgens de respondent terecht was.

Hieruit bleek dat Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer vaker aangaven onterecht te zijn gecontroleerd. Dat is zeker 40 procent van deze groep, tegenover 9 procent van de Amsterdammers zonder migratieachtergrond.

Ook bleek dat in totaal bijna de helft (46 procent) van de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond benaderd werd door de politie.