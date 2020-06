Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat er een sportakkoord komt om racisme en discriminatie op de Amsterdamse sportvelden uit te bannen. Acht partijen dienen maandag een initiatiefvoorstel in.

Het voorstel wordt ondersteund door de partijen GroenLinks, BIJ1, PvdA, D66, SP, DENK, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

"Soms is racisme en discriminatie in de sport overduidelijk, en komt het ook groot in het nieuws. Maar vaak gebeurt het subtieler, en soms niet eens bewust. Er bestaan vooroordelen over de sportieve prestaties van bijvoorbeeld sporters met een andere huidskleur of seksuele gerichtheid", laat GroenLinks Amsterdam via een persbericht weten.

Naar aanleiding van "recente racistische voorvallen" is het volgens GroenLinks en de andere partijen nu tijd voor de gemeente om daar een einde aan maken. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim heeft laten weten momenteel bezig te zijn met het opstellen van een sportakkoord.

Betere voorlichting en toenemen diversiteit

De partijen hebben in hun initiatiefvoorstel suggesties gedaan om discriminatie en racisme aan de hand van zo'n akkoord uit te bannen. Zo willen ze dat er wordt ingezet op betere voorlichting en bewustwording van vooroordelen, maar ook dat de diversiteit onder bestuursleden en trainers toeneemt.

"Op het sportveld komt iedereen elkaar tegen. Sport is een verbindende factor in onze samenleving. Daar mag geen ruimte voor racisme en discriminatie zijn, en dat is de reden dat we alles moeten doen om dit tegen te gaan", aldus Dorrit de Jong, initiatiefnemer en raadslid van GroenLinks Amsterdam.