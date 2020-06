Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft maandag celstraffen die oplopen tot tien jaar geëist tegen zeven verdachten van een criminele organisatie. De mannen worden verdacht van drugshandel en witwassen.

Het gaat om verdachten van tussen de 37 en 45 jaar oud uit Amsterdam, Assendelft en Alkmaar.

De zaak begon in 2016 toen een van de verdachten zich bij de politie meldde. Hij verklaarde toen wapens, cocaïne en een groot geldbedrag in zijn woning in Amsterdam-Osdorp te hebben liggen. Die spullen zouden eigendom zijn van een criminele organisatie en de man was bang dat de leden van deze organisatie hem wilden ombrengen.

In juni 2017 leidde de verklaring tot een strafrechtelijk onderzoek naar deze criminele organisatie. Een paar maanden later, in november dat jaar, werden de overige zes verdachten aangehouden. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan drugshandel en witwassen.

Volgens het OM bevat het onderzoek genoeg bewijsmateriaal om "wettig en overtuigend te bewijzen dat alle zeven verdachten hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had".

Het OM heeft bij de strafeis gekeken naar het strafrechtelijk verleden van de verdachten. Tegen de inmiddels 42-jarige man die zich in 2016 bij de politie kwam melden heeft het OM een jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar geëist. Tegen de andere zes verdachten zijn celstraffen van zeven tot tien jaar geëist.