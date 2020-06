Een 35-jarige man is zondagavond gewond geraakt bij een zware mishandeling nadat hij ruzie kreeg met de verdachte over een vrijgekomen parkeerplek op de Baffinstraat in Amsterdam-West. De verdachte is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer stond rond 23.00 uur te wachten op een parkeerplek die vrij zou komen. Er kwam echter een bestelbus die de plek snel innam. Toen de automobilist daar iets van zei, reed de bestuurder van de bestelbus weg om even later terug te keren.

Vervolgens ontstond er een woordenwisseling, waarna de bestuurder van de bestelbus de kaak van het slachtoffer brak en wegvluchtte.

Het zou gaan om een man van ongeveer dertig jaar oud, 1,75 meter lang en een stevig postuur. Hij droeg witte bovenkleding en reed in een bestelbus met vermoedelijk een Bulgaars kenteken.

De politie is op zoek naar getuigen. Daarnaast zoekt de politie een fietser die eerder die avond ook ruzie met de verdachte zou hebben gehad. Mogelijk kan deze persoon meer informatie geven.