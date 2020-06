Een opvarende van een boot is zondagavond in Amsterdam-Oost onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding over de koolmonoxidevergiftiging werd iets voor 19.00 uur gedaan. De boot lag toen in de buurt van een jachthaven aan de Diemerzeedijk.

De vergiftiging werd vermoedelijk veroorzaakt door een defecte uitlaat. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.