De gemeente Amstelveen trekt de komende jaren bijna 800.000 euro uit voor begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Het geld wordt gebruikt om alle graven en het park te onderhouden.

Zorgvlied ligt door een gemeentelijke herindeling in Amsterdam, maar is eigendom van de gemeente Amstelveen. De begraafplaats verkeert al een tijd in financiële problemen en heeft een grote onderhoudsbeurt nodig.

In november bestaat Zorgvlied 150 jaar. "Dat is een prachtig jubileum, maar we willen het ook de komende 150 jaar erg mooi onderhouden", zegt wethouder Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen.

Op Zorgvlied liggen veel bekende Nederlanders begraven, onder wie Louis Bouwmeester, Seth Gaaikema en Ramses Shaffy.