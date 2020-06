Een lachgaskoerier is zaterdag rond 19.00 uur lichtgewond geraakt bij een overval door meerdere daders aan de Hendrik Hosstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Daarna heeft de koerier aangifte gedaan van de overval.

De koerier werd overvallen door meerdere verdachten, maar om hoeveel personen het precies gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er tijdens de overval iets is buitgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat een lachgaskoerier is overvallen. In april gebeurde hetzelfde aan de Bernard Shawsinge in Zuidoost. Hiervoor werden twee verdachten opgepakt. In december vorig jaar werd een lachgaskoerier door zes personen overvallen aan de Slikkerveerstraat, eveneens in Zuidoost. Bij beide overvallen werd de koerier flink mishandeld.