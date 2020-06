De urenlange stroomstoring in West-Nieuw en de Baarsjes in Amsterdam op zaterdagmiddag is opgelost.

Eerder was de verwachte eindtijd 10.15 uur, maar dat werd niet gehaald. Pas rond 16.00 uur hadden bewoners wel weer stroom.

In ieder geval een Amsterdammer zat door de storing een paar uur vast in de lift. Hij is in de loop van de dag bevrijd.

De storing trof postcodegebieden 1046, 1051, 1057 en 1067. De oorzaak van de storing is niet bekend.