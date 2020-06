Bewoners van verschillende wijken in Nieuw-West in Amsterdam zitten al sinds zaterdagochtend vroeg zonder stroom. Ook in De Baarsjes is er al enkele uren sprake van een storing.

Het is volgens netbeheerder Liander nog onbekend wanneer de situatie wordt opgelost. Eerder was de verwachte eindtijd 10.15 uur, maar die is niet gehaald. Wel zijn er monteurs ter plaatse.

Bijna drieduizend bewoners zitten daardoor voorlopig nog zonder stroom. De storing treft postcodegebieden 1046, 1057 en 1067.