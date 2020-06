In de Schipholtunnel is vrijdagmiddag rond 14.00 uur een trein stilgevallen door problemen met de stroomtoevoer. De reizigers in de trein moesten worden geëvacueerd en een van de twee tunnelbuizen kan niet worden gebruikt.

In totaal moesten zo'n 250 passagiers uit de trein gehaald worden. Er wordt tijdens de evacuatie onder meer drinkwater uitgedeeld.

Als gevolg van de verstoring is er beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. De NS verwacht dat de treinen rond 15.30 uur weer volgens schema rijden.