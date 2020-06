De Coentunnel in Amsterdam is vrijdagmiddag in beide richtingen afgesloten. Oorzaak is een tweetal ongelukken richting knooppunt Nieuwe Meer.

De ongevallen vond rond 14.15 uur plaats.

Rijkswaterstaat meldt dat er twee bergers ter plaatse zijn. Het is nog niet duidelijk hoelang het oponthoud gaat duren.