Een 34-jarige man is vrijdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot elf jaar celstraf voor een dodelijke steekpartij op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West, juli vorig jaar.

De rechtbank acht bewezen dat de man het 22-jarige slachtoffer dodelijk stak na een ruzie op het plein. Hoewel de verdediging stelde dat de 34-jarige verdachte handelde uit noodweer, oordelen de rechters dat de man meerdere malen de kans had om weg te lopen en de ruzie te beëindigen.

In de straf is ook meegewogen dat de steekpartij plaatsvond op klaarlichte dag op een drukke plek in de stad.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, want drie dagen voor de fatale steekpartij hadden ze ook al met elkaar gevochten. Op 2 juli kregen ze opnieuw ruzie, nu op Plein '40-'45. Het latere slachtoffer bedreigde de 34-jarige man met een schroevendraaier, waarop laatstgenoemde een groot vleesmes stal in een supermarkt en het slachtoffer in zijn buik stak. De 22-jarige man overleed later in het ziekenhuis.

De verdediging van de man vond dat de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest verklaren, omdat er in het proces-verbaal van de verklaring van een anonieme getuige onjuiste informatie stond.

Uit onderzoek bleek later dat de wijzigingen alleen zijn aangebracht om de identiteit van de anonieme getuige af te schermen. Het proces-verbaal is door de onjuiste informatie wel onbruikbaar om te dienen als bewijs. Maar ook zonder de getuigenverklaring is volgens de rechtbank vast komen te staan dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag.