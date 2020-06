De gemeente Amsterdam heeft een speciaal zomerprogramma voor jongeren geïntroduceerd. Het activiteitenprogramma is bedoeld om jonge Amsterdammers, die vanwege de coronacrisis ook een moeilijke tijd achter de rug hebben, een leuke en leerzame zomer te bezorgen.

In de hele stad kunnen jongeren in hun eigen wijk naar zomerscholen, deelnemen aan sportactiviteiten of meedoen aan culturele workshops. Het programma wordt volgens de huidige coronarichtlijnen georganiseerd met tientallen partners in de stad.

De zomerscholen die door het onderwijs worden georganiseerd, zijn onderdeel van het programma. Voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zijn bijna 3.500 plekken gecreëerd, zodat zij een opgelopen achterstand kunnen inhalen. Kinderen worden via de eigen school aangemeld.

Daarnaast zijn de voetbalclinics voor iedereen toegankelijk. Op het Marineterrein worden naast bootcamps ook weer de Amsterdamse Waterspelen gehouden.

Jongeren kunnen uit in totaal zevenhonderd activiteiten kiezen. De activiteiten vinden plaats van 4 juli tot en met 16 augustus en zijn bedoeld voor Amsterdammers tot 23 jaar.