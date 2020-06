Bij een steekpartij in een woning aan de Insulindeweg in het Amsterdamse stadsdeel Oost is donderdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak na het steekincident heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden. De straat rondom de woning werd afgezet en de politie deed onderzoek.

Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.