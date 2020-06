Het verhuren van je huis in het oude stadscentrum van Amsterdam is zoals verwacht vanaf 1 juli niet meer toegestaan. De gemeente hoopt op deze manier vakantieverhuur verder aan banden te leggen.

Het verbod geldt voor de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel Zuid, waar volgens de gemeente "buitengewoon veel toeristen" zijn.

De gemeente liet eerder al weten dat een op de vijftien woningen in Amsterdam de afgelopen jaren op verhuursite Airbnb heeft gestaan. Het aanbod van woningen is vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand op de verschillende huurplatforms.

"Ruim tachtig procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur", legt wethouder Laurens Ivens (Wonen) uit. "De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf en zorgen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast wanneer er sprake is van een afwijkend dag- en nachtritme van toeristen."

In de overige 96 wijken blijft toeristische verhuur wel mogelijk, zij het onder strenge voorwaarden. Zo is er een vergunning nodig en mag het gaan om maximaal dertig nachten per jaar en ten hoogste vier personen.