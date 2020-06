Hoewel het vanaf 1 juli weer is toegestaan om buitenevenementen te houden, zien maar weinig festivalorganisatoren in Amsterdam er heil in om iets te organiseren. Ze denken dat het ondoenlijk is om de 1,5 meter afstand te waarborgen.

"Voor de sector van grote evenementen is het een wassen neus", zegt Wiecher Troost, voorzitter van Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA). "Er is ook geen perspectief wanneer we van die 1,5 meter af gaan zijn."

Voor organisatoren van buitenevenementen waarbij je kan zitten, gloort er wel enige hoop. Vanaf 1 juli geldt daarvoor geen maximum aantal bezoekers meer.

"Voor evenementen zonder vaste zitplaatsen, geldt een maximum van 250 bezoekers. Als je iets organiseert waarbij je kan zitten, zoals een foodfestival of een circus, is dat mooi. Maar voor de rest van de sector wordt het heel lastig", aldus Troost.