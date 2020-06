Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vrijspraak geëist voor Saadia Ait-Taleb, de voormalig projectleider van het team radicalisering en polarisatie van de gemeente Amsterdam. Het OM verdenkt haar niet langer van het frauderen met drie facturen.

De officieren van justitie omschreven haar gedrag rondom de facturen wel als "slordig en onprofessioneel", maar er is onvoldoende bewijs om te concluderen dat Ait-Taleb betrokken was bij het opmaken van de valse facturen en het gebruik daarvan.

In haar werk als topambtenaar bij de gemeente was Ait-Taleb betrokken bij de 'grijze campagne' van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. In die tijd verleende ze opdrachten aan Saïd J. waarmee ze een relatie gehad zou hebben. Die relatie heeft ze altijd ontkend, toch was het voor de gemeente reden om haar te ontslaan. Ook werd er aangifte gedaan met betrekking tot de facturen.

De nu 38-jarige Saïd J. stond donderdag ook terecht. Tegen hem heeft het OM een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist voor het valselijk opmaken van twee facturen. Het OM vermoedt dat hij betaald wilde worden voor werkzaamheden waarvoor hij via een andere opdrachtgever ook al was betaald. Het OM wil ook dat J. het met de facturen gemoeide bedrag van 36.000 euro terugbetaalt.