De politie heeft woensdagavond honderden jongeren verzocht om te vertrekken van het strand van IJburg. Volgens een politiewoordvoerder waren er verschillende vechtpartijen en ongeregeldheden. Een persoon werd aangehouden en er zijn meerdere boetes uitgedeeld.

Aan het begin van de avond stroomde het strand vol met jongeren die daar samenkwamen. Rond 18.30 uur nam de politie een eerste vechtpartij waar, waarna werd opgeroepen om het strand te verlaten.

Het gevolg was dat de honderden jongeren over IJburg trokken richting bus- en tramhaltes. "Bij de tramhaltes ontstonden opnieuw opstootjes en vechtpartijtjes. We zijn daar met meerdere eenheden naartoe gekomen om mensen uit elkaar te houden", aldus een politiewoordvoerder. Daarbij werden onder meer politiepaarden ingezet.

Uiteindelijk is een persoon aangehouden vanwege het beledigen van een ambtenaar in functie. Ook is er een boete uitgeschreven voor het vernielen van een autospiegel en twee boetes voor verkeersovertredingen. Het heeft enkele uren geduurd voordat de rust weer terugkeerde op IJburg.

Het is niet de eerste keer dat grote groepen jongeren zich bij het strand verzamelen. Ruim drie weken geleden greep de politie daar ook al in, toen zo'n honderd tot tweehonderd jongeren samenkwamen na een oproep via sociale media.