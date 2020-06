De politie is op zoek naar een man die op 7 april een medewerkster van een supermarkt aan het Mosveld in Amsterdam-Noord heeft bespuugd. Daarna zou hij hebben geroepen te hopen dat ze het coronavirus krijgt.

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van het incident. De man wordt onherkenbaar getoond, omdat het Openbaar Ministerie hem nog een week geeft om zich te melden.

"Het incident is heftig, maar het tonen van herkenbare beelden van verdachten is een zwaar opsporingsmiddel", zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. "In sommige gevallen kiest het Openbaar Ministerie ervoor om verdachten eerst de kans te geven zichzelf te melden, zoals in deze zaak."

De man zou boos zijn geworden toen hij hoorde dat hij, vanwege de coronamaatregelen, alleen met een winkelwagentje boodschappen mocht doen. Na een discussie bespuugt hij plotseling de medewerkster en gaat er dan vandoor.

De politie neemt de zaak hoog op en roept de man op zich binnen een week te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij volgende week in het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 herkenbaar getoond.