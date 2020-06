Ouders van 45 uitgelote kinderen slepen de gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen voor de rechter. Volgens hen zijn de kinderen op scholen geplaatst waar zij onderwijs krijgen dat niet past bij hun inzet en talenten.

De ouders willen via de rechter afdwingen dat de OSVO, de vereniging van schoolbesturen, een passend onderwijsaanbod doet, omdat zij vinden dat dit ondanks meerdere gesprekken niet is gebeurd.

Volgens advocaat Ester Sprenkeling, die de ouders bijstaat, slaagt OSVO structureel niet in hun wettelijke taak om een passend aanbod van voortgezet onderwijs te bieden. "Dit jaar stappen 7.673 kinderen uit groep 8 over naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 1.464 kinderen zijn uitgeloot voor de school van aanmelding, dat zijn 210 kinderen méér dan in 2019 en 506 méér dan in 2018."

OSVO-voorzitter Rob Oudkerk beaamt dat er dit jaar minder kinderen naar de school van hun eerste keuze kunnen dan vorig jaar. "Een match kan altijd beter, maar we hebben heel veel leerlingen die allemaal naar de populaire scholen willen. Maar ook als een kind op een school van een derde of vierde keus wordt geplaatst, komt het op een fantastische school terecht."

Het is niet de eerste keer dat ouders naar de rechter stappen omdat zij ontevreden zijn over het matchingsysteem. "Het is de vierde keer dat ik er sta, ik zie het kort geding vol overtuiging tegemoet", aldus Oudkerk.