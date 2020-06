Het standbeeld van Elieser op de joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel is woensdagavond beklad met oranje verf. Op het beeld zijn de letters WLM (White Lives Matter) gespoten.

Het beeld van Elieser is al jarenlang het middelpunt van herdenking van de Surinaamse en joodse gemeenschap. Elieser kwam in 1610 als slaaf naar Nederland en overleed in 1629. Hij werd begraven op Beth Haim.

De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de daders. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Mogelijk is de bekladding van het beeld een reactie op de bekladdingen van beelden door Black Lives Matter-demonstranten. Het gaat daarbij vooral om beelden van mensen die betrokken zijn geweest bij slavenhandel of de koloniale overheersing van landen.

Op de Churchilllaan werd het beeld van Mahatma Gandhi beklad. Drie dagen geleden gebeurde dat bij het Monument Indië Nederland.