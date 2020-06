De gemeente Amsterdam wil dat minimaal 30 procent van de ambtenaren op directieniveau bestaat uit mensen met een niet-westerse achtergrond. Dat laat verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (GroenLinks) woensdag weten. Dat is twee keer zoveel dan nu.

Volgens Meliani is het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam geen afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Dit geldt met name voor de hogere management- en directiefuncties, zo blijkt ook uit intern onderzoek.

De gemeente Amsterdam gaat daarom een werving- en selectieproces de voorkeur aan mensen een niet-westerse achtergrond bij gelijke geschiktheid.

"De diversiteit van de stad Amsterdam zie je niet terug binnen de gemeente, terwijl dit wel bittere noodzaak is", aldus Meliani. "Hoe meer verscheidenheid in de organisatie, hoe beter het contact met de bewoners van de stad en hoe scherper het oog voor wat er nodig is."

"Alleen met een inclusieve cultuur kan de gemeente Amsterdam haar werk goed uitvoeren én een betere werkgever worden. We geven onszelf vandaag de opdracht om op korte termijn concrete stappen te zetten om dat doel te bereiken. Als wethouder ga ik daar vol op inzetten."

College stelt intern antidiscriminatiebeleid in

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aandeel medewerkers onder de 35 jaar achterblijft. Ook voelen lhtbi-medewerkers, mantelzorgers, medewerkers met een zichtbare handicap, chronische ziekte en migratie-achtergrond zich regelmatig ondergewaardeerd. Een deel ervaart zelfs pestgedrag naar aanleiding van hun seksuele geaardheid of handicap.

Het college vindt deze resultaten zorgelijk en stelt een intern antidiscriminatiebeleid in om het melden van pesten, discriminatie en uitsluiting te simuleren.