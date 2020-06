In de gracht tussen het Narva-eiland en het Memel-eiland in de Amsterdamse Houthaven dreven woensdag duizenden badeendjes. De actie is een initiatief van de gemeente Amsterdam, om te vieren dat er water stroomt door de nieuwe gracht.

Het Narva-eiland is daarmee het eerste eiland in de wijk waar de grachten met water gevuld worden.

"Vanwege corona konden we geen feestelijke bijeenkomst organiseren, maar iedereen kon de badeendjes vanuit zijn eigen raam omhoog zien komen en zo was iedereen er toch bij", aldus Nettie Middendor, communicatieadviseur van de gemeente.

De zesduizend gehuurde badeendjes worden aan het einde van de dag uit het water gehaald en gaan terug naar de eigenaar.