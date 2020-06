Het Cornelius Haga Lyceum heeft een nieuw bestuur. Rasit Bal gaat vanaf woensdag aan de slag als dagelijks bestuurder van de Amsterdamse school, die na een bestuurlijke crisis de afgelopen weken onbestuurbaar was geworden.

Bal wordt in het nieuwe bestuur ondersteund door Saskia Grotenhuis, die als interim-directeur tijdelijk werkzaam zal zijn bij het Haga Lyceum. Zij wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Emine Saglam ondersteunt haar daarbij.

Bal wordt beschouwd als een van de pioniers van het islamitische onderwijs in Nederland. Hij was voor het laatst betrokken bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de voornaamste belangenbehartiger van de moslimgemeenschap. Ook was hij directeur van de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO).

Het Haga Lyceum verkeerde de afgelopen tijd in een bestuurlijke impasse nadat Mohammed Laamimach, bestuursvoorzitter van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), medebestuurslid Soner Atasoy en bestuurssecretaris Sadrettin Karadag schorste vanwege een machtsstrijd binnen de school. Beide partijen menen het recht te hebben om de school te besturen.

Zittende topmensen verliezen zaak bij de rechter

Atasoy en Karadag stapten begin juni naar de voorzieningsrechter om hun posities te behouden, maar de rechter stelde Laamimach in het gelijk. Volgens de rechter zijn beiden verantwoordelijk voor de bestuurlijke chaos die op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is ontstaan en moeten ze vertrekken.

Tijdens zijn schorsing zette Atasoy op zijn beurt Laamimach af, waardoor de school volgens de rechter onbestuurbaar was geworden. De rechter stelde toen ook voor dat een van de partijen moest terugtreden om tot een oplossing te komen.

Minister van Onderwijs Arie Slob greep vorig jaar in bij de islamitische school en zette Atasoy af. In januari werd dat besluit van Slob echter teruggedraaid door de rechter. Slob gaat nog tegen dat besluit in hoger beroep.