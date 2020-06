Een twintigjarige Amsterdammer is in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn buik gestoken bij het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse wijk De Oude Pijp.

De politie kreeg woensdag rond 3.00 uur melding van een steekincident op de Quellijnstraat. De man zou door een andere man gestoken zijn na een ruzie op straat.

Bij aankomst van de politie bleek het slachtoffer aanspreekbaar. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte aanleiding voor het steekincident is onderwerp van onderzoek.

Mensen die iets gezien hebben van de steekpartij worden door de politie opgeroepen om zich te melden.