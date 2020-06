De Arena Boulevard naast de Johan Cruijff ArenA gaat de Johan Cruijff Boulevard heten. Dat maakt het management van de in 2016 overleden voetballegende woensdag bekend via Twitter.

Het is daarmee de eerste straat in Amsterdam die naar Cruijff wordt vernoemd.

"In gang gezet door wijlen burgemeester Van der Laan en afgerond door burgemeester Halsema: de stad Amsterdam heeft een straat naar Cruijff vernoemd", schrijft het management bij een filmpje, waarop te zien is dat de weg langs het voetbalstadion wordt veranderd in Johan Cruijff ArenA.

De in Betondorp opgegroeide Cruijff is eerder op meerdere manieren geëerd in Amsterdam. Zo is het voetbalstadion van Ajax al vernoemd naar de oud-speler van de club.

In april zou een standbeeld van kunstenaar Hans Jouta bij het stadion worden onthuld, maar door de coronacrisis is de ceremonie voorlopig uitgesteld.