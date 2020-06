Een goudwisselkantoor aan de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid is maandagochtend overvallen. De dader droeg een wapen en is er met een flinke buit vandoor gegaan.

De dader betrad het goudwisselkantoor rond 10.10 uur, waarop hij een medewerker met een vuurwapen bedreigde. Het is nog onduidelijk of het om een echt wapen ging. Hij droeg een blauw mondkapje en een pruik.

Er zijn geen gewonden gevallen, de bedreigde medewerker kwam met de schrik vrij.

Agenten startten vervolgens in de omgeving een zoektocht naar de dader. De politie is ook op zoek naar een getuige die tijdens de overval op de Ceintuurbrug stond. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg een blauw shirt en zou volgens de politie belangrijke informatie over het incident kunnen hebben. De politie vraagt hem zich te melden.

Rond hetzelfde tijdstip werd er ook al een sigarenwinkel overvallen op het Bijlmerplein in Zuidoost.