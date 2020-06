Een man heeft woensdagochtend een sigarenwinkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost overvallen. De dader bedreigde een van de medewerkers met een mes. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Getuigen laten aan AT5 weten dat een omstander achter de overvaller aan rende. De politie zegt dat er bij flat Hoptille een verdachte is opgepakt op basis van het signalement.

De dader is ongeveer zeventien jaar oud, was volledig in het zwart gekleed en droeg een mondkapje en petje. Ook had hij latex handschoenen aan.

De sigarenwinkel is gesloten en agenten hebben de ingang met lint afgezet. Of de overvaller ook buit heeft gemaakt is nog niet duidelijk.