Het Stadsdeel gaat onderzoek doen naar inbraken in Amsterdam-Noord, nadat meerder bewoners maandag in gesprek met nieuwspartner AT5 vertelden dat ze zich niet meer veilig voelen door de vele inbraken.

De bewoners zijn aangedaan door de gewelddadige woninginbraak bij een ouder stel op de Beemsterstraat in Noord in de nacht van zondag op maandag. Hierbij raakten zowel de man als de vrouw gewond.

Volgens het stadsdeel is Amsterdam Noord in het laatste jaar juist veiliger geworden. "Het totaal aan inbraken en woningovervallen in Noord is dit jaar sterk afgenomen", laat een woordvoerder weten. Toch heeft het stadsdeel aangekondigd in gesprek te gaan met bewoners en te onderzoeken in welke woningen werd ingebroken.

De gemeente gaat de cijfers bekijken en onderzoeken welk soort woningen inbraakgevoelig is, zodat het met gerichte maatregelen kan komen, zoals het verbeteren van het hang- en sluitwerk.