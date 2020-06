De politie heeft maandagochtend een automobilist aangehouden op de Zomerdijkstraat in Amsterdam, nadat hij onder invloed van lachgas tegen een politieauto aanreed. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Hij werd uiteindelijk aangehouden voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

De man was al twee keer eerder die ochtend aangesproken op zijn gedrag. Eerst werden hij en twee inzittenden staande gehouden toen zij lachgas gebruikten in een stilstaande auto. Later kregen handhavers een opgestoken middelvinger te verduren toen zij de man wilden aanspreken op rijden onder invloed van lachgas.

De politie heeft geprobeerd om de auto klem te rijden, maar toen de automobilist een hoek om kwam rijden, kon hij niet meer uitwijken en knalde hij tegen de politiewagen op. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

De bestuurder zal op een later moment bericht krijgen van de officier van justitie met betrekking tot zijn rijbewijs en de sancties die hij krijgt opgelegd.